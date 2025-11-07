«Газпром-медиа» инвестирует 10,5 млрд рублей в кино за два года

Жаров говорил, что в 2025 г. в российский кинопрокат выйдет 12 полнометражных фильмов, в финансировании которых принял участие «Газпром-медиа». В 2024 г. таких кинолент было восемь, а в 2023 г. – четыре, то есть за последние два года ГПМ нарастил объемы кинопроизводства в три раза в количественном выражении.