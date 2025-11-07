Газета
«Газпром-медиа» инвестирует 10,5 млрд рублей в кино за два года

Ведомости

Холдинг «Газпром-медиа» инвестирует в кино 10,5 млрд руб. в 2025 и 2026 гг. Об этом сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров в интервью «Ведомостям».

Объем инвестиций в кинопроизводство в 2025 г. составил 5 млрд руб., в 2026 г. компания планирует вложить 5,5 млрд руб. «Это большой бизнес, мы на нем зарабатываем», – указал он.

По словам Жарова, сборы фильмов, созданных при поддержке холдинга, «говорят о том, что мы попадаем в ожидания аудитории». Он указал, что люди хотят видеть кино «про себя, хотят гордиться собой, своими соотечественниками, своей страной».

В том числе, в 2026 г. выйдет вторая часть «Волшебник Изумрудного города» про Гудвина – «Великий и ужасный». Планируются премьеры «Бой с тенью – 4», «Теща 2». Среди новых работ – «Умка», «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. В 2027 г. ожидается выход в прокат фильма «Мюнхгаузен».

Жаров говорил, что в 2025 г. в российский кинопрокат выйдет 12 полнометражных фильмов, в финансировании которых принял участие «Газпром-медиа». В 2024 г. таких кинолент было восемь, а в 2023 г. – четыре, то есть за последние два года ГПМ нарастил объемы кинопроизводства в три раза в количественном выражении.

