Жаров: посещаемость Rutube Shorts составляет 500 000 пользователей в сутки
Сервис вертикальных видео Rutube Shorts посещают около 500 000 пользователей в сутки. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью «Ведомостям».
«Если говорить о Rutube Shorts, мы стремимся к тому, чтобы в 2026 г. за счет объединения с Rutube как минимум удвоить аудиторные показатели этого раздела. Сейчас в сутки его посещает примерно 500 000 пользователей», – сказал он.
К декабрю 2026 г. компания планирует нарастить количество пользователей до 1,2 млн в сутки, к декабрю 2027 г. – до 2,6 млн. По его словам, «ядро» аудитории Rutube Shorts – подростки 8–16 лет, и «это специфичные пользователи, и за них еще предстоит побороться».
Жаров указал, что Rutube в любом случае сравнивает себя с YouTube и российский видеохостинг намерен достичь показателей в более 27 млн пользователей в сутки. По его словам, после этого начнется «активная борьба» за time-spent – время, которое пользователь тратит на потребление контента.
В июне Жаров говорил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г. Бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр станет работать под названием Rutube Premier. Он отмечал, что процесс объединения трех платформ под брендом Rutube идет два года.