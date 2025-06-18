Газета
Телеграм
Главная / Медиа /

Rutube, Premier и Yappy объединят в единую цифровую платформу в начале 2026 года

Ведомости

Видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров во время ПМЭФ-2025 на сессии «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы».

По его словам, процесс объединия трех платформ под брендом Rutube идет два года.

«У нас есть единая подписка через все три платформы, которая более выгодна для пользователя. То есть мы уже приучаем пользователя к тому, что будет одна платформа, один видеоредактор на всех трех платформах», – уточнил Жаров.

Он добавил, что решения о создании вещания на базе Rutube было принято, поскольку на платформе большой объем потребления видеоконтента. Бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр станет работать под названием Rutube Premier.

18 июня заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский объявил о планах по перезапуску сервиса Rutube «Спорт» летом 2025 г. Он уточнил, что площадка полностью перейдет на собственную разработку. Планируется расширение спортивного контента, включая трансляции соревнований, статистику, развлекательные и познавательные программы, авторские шоу и освещение событий в собственных студиях. Кроме того, будет переработан пользовательский интерфейс платформы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных