Rutube, Premier и Yappy объединят в единую цифровую платформу в начале 2026 года
Видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров во время ПМЭФ-2025 на сессии «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы».
По его словам, процесс объединия трех платформ под брендом Rutube идет два года.
«У нас есть единая подписка через все три платформы, которая более выгодна для пользователя. То есть мы уже приучаем пользователя к тому, что будет одна платформа, один видеоредактор на всех трех платформах», – уточнил Жаров.
Он добавил, что решения о создании вещания на базе Rutube было принято, поскольку на платформе большой объем потребления видеоконтента. Бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр станет работать под названием Rutube Premier.
18 июня заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский объявил о планах по перезапуску сервиса Rutube «Спорт» летом 2025 г. Он уточнил, что площадка полностью перейдет на собственную разработку. Планируется расширение спортивного контента, включая трансляции соревнований, статистику, развлекательные и познавательные программы, авторские шоу и освещение событий в собственных студиях. Кроме того, будет переработан пользовательский интерфейс платформы.