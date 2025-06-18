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Rutube планирует перезапуск спортивного сервиса

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Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил о планах по перезапуску сервиса Rutube «Спорт» летом этого года.

По его словам, площадка полностью перейдет на собственную разработку, что даст возможность расширить контентное наполнение и внедрить рекламные механизмы. Далее планируется расширение спортивного контента, включая трансляции мировых и любительских соревнований, статистику, развлекательные и познавательные программы, авторские шоу, а также освещение событий в собственных студиях.

Косинский отметил, что будет полностью переработан пользовательский интерфейс платформы – он станет удобнее и будет использовать рекомендательные системы для персонализации контента.

В настоящее время ежемесячная аудитория спортивного раздела Rutube превышает 6 млн человек. Ожидается, что к концу 2026 г. этот показатель достигнет 20 млн пользователей в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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