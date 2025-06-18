Rutube планирует перезапуск спортивного сервиса

По его словам, площадка полностью перейдет на собственную разработку, что даст возможность расширить контентное наполнение и внедрить рекламные механизмы. Далее планируется расширение спортивного контента, включая трансляции мировых и любительских соревнований, статистику, развлекательные и познавательные программы, авторские шоу, а также освещение событий в собственных студиях.