Rutube планирует перезапуск спортивного сервиса
Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил о планах по перезапуску сервиса Rutube «Спорт» летом этого года.
По его словам, площадка полностью перейдет на собственную разработку, что даст возможность расширить контентное наполнение и внедрить рекламные механизмы. Далее планируется расширение спортивного контента, включая трансляции мировых и любительских соревнований, статистику, развлекательные и познавательные программы, авторские шоу, а также освещение событий в собственных студиях.
Косинский отметил, что будет полностью переработан пользовательский интерфейс платформы – он станет удобнее и будет использовать рекомендательные системы для персонализации контента.
В настоящее время ежемесячная аудитория спортивного раздела Rutube превышает 6 млн человек. Ожидается, что к концу 2026 г. этот показатель достигнет 20 млн пользователей в России.