Wildberries сообщила о снятии с продажи романа «Оно» Стивена Кинга
Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на российских маркетплейсах и в книжных магазинах. Представители объединенной компании Wildberries и Russ объяснили «Ведомостям» это решение соблюдением законодательства РФ и правилами площадки.
На маркетплейсе работает «комплекс специализированных ML-моделей», который модерирует карточки товаров. «Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», – сказали в компании.
Издательство «АСТ» также сообщило об отзыве тиража «для актуализации вопроса по маркировке продукции».
«Ведомости» отправили запрос в «Читай-город – Буквоед».
«Оно» был впервые опубликован в 1986 г. издательством Viking Press. По сюжету, дети в вымышленном городе Дерри сражаются с монстром, принимающим облик на основе глубочайших страхов своих жертв. Чаще всего он воплощается в облик клоуна.
Произведения Кинга часто экранизируют голливудские студии. В числе наиболее известных романов: «Сияние» (Стенли Кубрик), «Оно» (фильм–дилогия режиссера Энди Мускетти, также был экранизирован Томми Ли Уоллесом в 1990 г.), «Зеленая миля» (Фрэнк Дарабонт) и др.
В марте 2022 г. представитель «АСТ» сообщил, что Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России.