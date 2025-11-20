Газета
Wildberries сообщила о снятии с продажи романа «Оно» Стивена Кинга

Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на российских маркетплейсах и в книжных магазинах. Представители объединенной компании Wildberries и Russ объяснили «Ведомостям» это решение соблюдением законодательства РФ и правилами площадки.

На маркетплейсе работает «комплекс специализированных ML-моделей», который модерирует карточки товаров. «Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», – сказали в компании. 

Издательство «АСТ» также сообщило об отзыве тиража «для актуализации вопроса по маркировке продукции».

«Ведомости» отправили запрос в «Читай-город – Буквоед».

«Оно» был впервые опубликован в 1986 г. издательством Viking Press. По сюжету, дети в вымышленном городе Дерри сражаются с монстром, принимающим облик на основе глубочайших страхов своих жертв. Чаще всего он воплощается в облик клоуна.

Произведения Кинга часто экранизируют голливудские студии. В числе наиболее известных романов: «Сияние» (Стенли Кубрик), «Оно» (фильм–дилогия режиссера Энди Мускетти, также был экранизирован Томми Ли Уоллесом в 1990 г.), «Зеленая миля» (Фрэнк Дарабонт) и др.

В марте 2022 г. представитель «АСТ» сообщил, что Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. 

