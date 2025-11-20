Газета
Медиа

ГД одобрила увеличение срока давности за показ кино без прокатного удостоверения

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения. Об этом пишет ТАСС.

Срок предлагается увеличить с двух суток до одного года.

По версии правительства, выступившего автором инициативы, действующие сроки недостаточны для рассмотрения дел об административных правонарушениях и привлечения виновных к ответственности, что негативно влияет на собираемость штрафов.

Увеличение срока давности до одного года позволит Минкультуры РФ проводить полноценные расследования и собирать необходимую доказательную базу, говорится в сообщении.

Меру хотят ввести для борьбы с теневым кинопрокатом. Как говорил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, сотрудникам Минкультуры для выяснения обстоятельств таких дел, как показывает практика проводимой ведомством работы в рамках ст. 14.58 КоАП (осуществление проката/показа фильма без прокатного удостоверения), зачастую недостаточно поступивших сведений и установленного законом времени.

Теневой кинопрокат начал развиваться в России с 2022 г., когда крупнейшие американские студии прекратили работу в стране. Наибольшее распространение получили две схемы показа пиратских версий: аренда кинозала и «предсеансное обслуживание», когда кинотеатры продают билет на российский фильм, как правило, короткометражку, а перед ним показывают голливудскую новинку.

