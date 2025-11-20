ГД одобрила увеличение срока давности за показ кино без прокатного удостоверения

Теневой кинопрокат начал развиваться в России с 2022 г., когда крупнейшие американские студии прекратили работу в стране. Наибольшее распространение получили две схемы показа пиратских версий: аренда кинозала и «предсеансное обслуживание», когда кинотеатры продают билет на российский фильм, как правило, короткометражку, а перед ним показывают голливудскую новинку.