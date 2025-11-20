Актер Кевин Спейси объявил себя бездомным
Американский актер Кевин Спейси заявил, что у него «буквально нет дома» на фоне долгов и постоянного поиска работы. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Telegraph. В 2017 г. его обвинили в сексуальных домогательствах.
Журналисту газеты удалось поговорить с артистом после выступления в небольшом клубе на Кипре, где он исполнил американские песни.
«Я живу в отелях, снимаю жилье через Airbnb, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», – сказал он.
Спейси указал, что расходы за последние семь лет были «астрономическими»: «Я получал очень мало, а тратил все». По словам актера, его финансовое положение сейчас «не очень», но до банкротства «так и не дошло». Актер при этом считает, что вернулся к тому, с чего начинал: туда, где есть работа.
Масштабные разбирательства в отношении Спейси начались в 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах. По его словам, Спейси приставал к нему в 1986 г. на вечеринке, когда Рэппу было 14 лет. К обвинениям присоединились и другие мужчины, якобы пострадавшие от Спейси в нулевых и начале 2010-х.
В октябре 2022 г. Федеральный суд присяжных Манхэттена вынес оправдательный приговор в отношении актера по делу о сексуальных домогательствах по делу Рэппа. Также его признал невиновным Лондонский суд присяжных в июле 2023 г. Тогда присяжные признали актера невиновным в семи случаях сексуальных домогательств. Также с него сняли обвинения в двух других сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин.