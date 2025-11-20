Актер Кевин Спейси объявил себя бездомным

Спейси указал, что расходы за последние семь лет были «астрономическими»: «Я получал очень мало, а тратил все». По словам актера, его финансовое положение сейчас «не очень», но до банкротства «так и не дошло». Актер при этом считает, что вернулся к тому, с чего начинал: туда, где есть работа.