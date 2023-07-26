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Присяжные признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах

Ведомости

Лондонский суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах и других сексуальных преступлениях, об этом сообщает CNN.

Присяжные признали актера невиновным в семи случаях сексуальных домогательств. Также с него сняли обвинения в двух других сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин.

Спейси не признавал свою вину во вменяемых ему преступлениях. Во время оглашения решения, на принятие которого присяжным понадобилось три дня, он заплакал. 26 июля ему исполнилось 64 года.

Ранее сообщалось, что о якобы сексуальных домогательствах со стороны актера рассказали три человека. По их словам, это произошло в период с 2005 по 2013 г., когда Спейси работал в Великобритании. Тогда Королевская прокуратура санкционировала обвинение по четырем эпизодам сексуального домогательства. Позже стало известно, что ведомство санкционировало дополнительные уголовные обвинения за ряд сексуальных домогательств в отношении одного мужчины в период с 2001 по 2004 г.

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Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По его словам, эти эпизоды имели место в 1980-х гг., когда Рэппу было 14 лет. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. В результате Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием, сократив количество сезонов с 13 до 8. Тогда актера обвинили в сексуальных домогательствах более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».

В 2020 г. Рэпп подал иск в суд по обвинению Спейси в сексуальных домогательствах. В конце октября 2022 г. суд присяжных в Манхэттене оправдал актера по этому делу, поскольку сочли обвинения недоказанными. В августе прошлого года суд Лос-Анджелеса обязал Спейси выплатить студии Media Rights Capital (MRC), которая создала сериал «Карточный домик» для Netflix, почти $31 млн в качестве компенсации ущерба.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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