Кевину Спейси предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По его словам, эти эпизоды имели место в 1980-х гг., когда Рэппу было 14 лет. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. В результате Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием, сократив количество сезонов с 13 до 8. Тогда актера обвинили в сексуальных домогательствах более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».