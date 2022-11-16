Кевину Спейси предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах
Королевская прокуратура Великобритании (CPS) зарегистрировала дополнительные обвинения в отношении американского актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии и принуждении к сексу, сообщается на сайте ведомства.
«CPS санкционировала дополнительные уголовные обвинения против 63-летнего Кевина Спейси за ряд сексуальных домогательств в отношении одного мужчины в период с 2001 по 2004 г.», — сообщила глава специального отдела по расследованию преступлений CPS Розмари Эйнсли.
Уточняется, что в отношении Спейси выдвинуто семь дополнительных обвинений, в том числе по факту непристойных действий, сексуальных домогательств и по принуждению к сексу.
В конце мая о сексуальных домогательствах со стороны актера в рамках этого дела сообщили три человека. По их словам, это произошло в период с 2005 по 2013 г., когда Спейси работал в Великобритании. Тогда Королевская прокуратура санкционировала обвинение по 4 эпизодам сексуального домогательства. Суд по этому делу пройдет в следующем году. Сам актер категорически отрицает все обвинения, сообщил тогда его адвокат.
Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По его словам, эти эпизоды имели место в 1980-х гг., когда Рэппу было 14 лет. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. В результате Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием, сократив количество сезонов с 13 до 8. Тогда актера обвинили в сексуальных домогательствах более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».
В 2020 г. Рэпп подал иск в суд по обвинению Спейси в сексуальных домогательствах. В конце октября суд присяжных в Манхэттене оправдал актера по этому делу, поскольку сочли обвинения недоказанными. В августе этого года суд Лос-Анджелеса обязал Спейси выплатить студии Media Rights Capital (MRC), которая создала сериал «Карточный домик» для Netflix, почти $31 млн в качестве компенсации ущерба.
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