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Общество

Кевину Спейси предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах

Ведомости

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) зарегистрировала дополнительные обвинения в отношении американского актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии и принуждении к сексу, сообщается на сайте ведомства. 

«CPS санкционировала дополнительные уголовные обвинения против 63-летнего Кевина Спейси за ряд сексуальных домогательств в отношении одного мужчины в период с 2001 по 2004 г.», — сообщила глава специального отдела по расследованию преступлений CPS Розмари Эйнсли. 

Уточняется, что в отношении Спейси выдвинуто семь дополнительных обвинений, в том числе по факту непристойных действий, сексуальных домогательств и по принуждению к сексу. 

В конце мая о сексуальных домогательствах со стороны актера в рамках этого дела сообщили три человека. По их словам, это произошло в период с 2005 по 2013 г., когда Спейси работал в Великобритании. Тогда Королевская прокуратура санкционировала обвинение по 4 эпизодам сексуального домогательства. Суд по этому делу пройдет в следующем году. Сам актер категорически отрицает все обвинения, сообщил тогда его адвокат.

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По его словам, эти эпизоды имели место в 1980-х гг., когда Рэппу было 14 лет. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. В результате Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием, сократив количество сезонов с 13 до 8. Тогда актера обвинили в сексуальных домогательствах более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».

В 2020 г. Рэпп подал иск в суд по обвинению Спейси в сексуальных домогательствах. В конце октября суд присяжных в Манхэттене оправдал актера по этому делу, поскольку сочли обвинения недоказанными. В августе этого года суд Лос-Анджелеса обязал Спейси выплатить студии Media Rights Capital (MRC), которая создала сериал «Карточный домик» для Netflix, почти $31 млн в качестве компенсации ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных