Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах
Двое мужчин — актер Энтони Рэпп и некий аноним, подписавшийся как C.D., подали иск в Верховный суд Нью-Йорка на актера Кевина Спейси, обвинив его в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1980-х г. В то время оба истца были несовершеннолетними, сообщает издание Deadline со ссылкой на иск.
Истцы добиваются материальной компенсации и штрафных санкций в отношении Спейси.
«По причине вышеизложенного истец получил психологические травмы, включая, помимо прочего, тяжелые эмоциональные расстройства, унижение, испуг, гнев, депрессию и беспокойство; сильное потрясение нервной системы», — говорится в исковом заявлении. В заявлении также указано, что Спейси причинил «эмоциональный и психологический ущерб», и что некоторе «травмы носят постоянный и длительный характер».
Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира». В июле прокуратура штата Массачусетс прекратила уголовное дело против о сексуальных домогательствах.
Обвинение против Спейси также было связано с событиями 2016 г. Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Спейси тогда домогался ее 18-летнего сына в баре Нантакета. Дело было закрыто в связи с недоступностью предполагаемого потерпевшего. Он воспользовался пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.