Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира». В июле прокуратура штата Массачусетс прекратила уголовное дело против о сексуальных домогательствах.