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Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

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Двое мужчин — актер Энтони Рэпп и некий аноним, подписавшийся как C.D., подали иск в Верховный суд Нью-Йорка на актера Кевина Спейси, обвинив его в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1980-х г. В то время оба истца были несовершеннолетними, сообщает издание Deadline со ссылкой на иск. 

Истцы добиваются материальной компенсации и штрафных санкций в отношении Спейси. 

«По причине вышеизложенного истец получил психологические травмы, включая, помимо прочего, тяжелые эмоциональные расстройства, унижение, испуг, гнев, депрессию и беспокойство; сильное потрясение нервной системы», — говорится в исковом заявлении. В заявлении также указано, что Спейси причинил «эмоциональный и психологический ущерб», и что некоторе «травмы носят постоянный и длительный характер».

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира». В июле прокуратура штата Массачусетс прекратила уголовное дело против о сексуальных домогательствах. 

Обвинение против Спейси также было связано с событиями 2016 г. Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Спейси тогда домогался ее 18-летнего сына в баре Нантакета. Дело было закрыто в связи с недоступностью предполагаемого потерпевшего. Он воспользовался пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.

Ранее по теме: Прокуратура США закрыла дело против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных