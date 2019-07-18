Прокуратура США закрыла дело против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах

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Renault интересуется господдержкой производства электромобилей в России

Renault обсудила с Минпромторгом механизмы поддержки производства электромобилей в России, сообщило министерство. Это было одной из тем встречи министра Дениса Мантурова с руководством французского автоконцерна. Встреча была приурочена к началу выпуска новой модели Renault – купе-кроссовера Arkana. Его производство организовано на московском автозаводе «Рено Россия».

Представители Минпромторга и самой компании не пояснили, есть ли у Renault конкретные планы локализации электромобилей. Сейчас компания поставляет на российский рынок две модели электромобилей – легковой Renault Twizy (стоит от 949 000 руб.) и легкий коммерческий автомобиль Renault Kangoo Z.E. 33 (от 2 619 000 руб.).

Партнер Renault по альянсу – Nissan – электромобили в Россию не завозит. Возможность их локализации в стране не рассматривается, сказал представитель компании.

Электромобили ранее выпускал «АвтоВАЗ», контролируемый Renault. Технологически предприятие готово возобновить выпуск, но это произойдет тогда, когда возникнет «экономически обоснованный и выгодный рынок», сказал представитель «АвтоВАЗа».

Пока продажи таких машин в России невелики. За пять месяцев 2019 г. в стране было продано 119 электромобилей (41 шт. годом ранее), гласят данные «Автостата». Более половины общих продаж пришлось на Jaguar I-Pace – 61 шт. На втором месте – Nissan Leaf (35 машин), на третьем – Tesla (20 шт.).

На глобальном рынке в 2018 г. было продано 1,45 млн электромобилей и 550 000 подзаряжаемых гибридов (данные EV-volumes.com). Лидирует Tesla, на втором месте – BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

На встрече Renault с Минпромторгом также обсуждалась возможность дифференциации мер государственной поддержки (Renault просит привязать ее к уровню локализации. – «Ведомости»), механизмы компенсации таможенных пошлин для участников СПИК (такой контракт подписан в том числе с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) и оптимизации экспортной логистической субсидии, перечисляется в сообщении Минпромторга.