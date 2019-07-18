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Прокуратура США закрыла дело против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах

Ведомости
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Прокуратура американского штата Массачусетс прекратила уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.

Обвинение против актера было связано с событиями 2016 г. Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Спейси тогда домогался ее 18-летнего сына в баре Нантакета. Дело было закрыто в связи с недоступностью предполагаемого потерпевшего. Он воспользовался пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».

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Бизнес
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На Калининской АЭС отключились три энергоблока

Ведомости
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Три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены из-за короткого замыкания в трансформаторе, сообщает «Росэнергоатом». Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Отключение энергоблоков не отразилось на потребителях, сообщили «РИА Новости» в «Системном операторе единой энергетической системы». Включить энергоблоки планируется до 19 июля, пишет ТАСС со ссылкой на центр общественной информации АЭС.

Калининская АЭС находится в 125 км от Твери и в 330 км от Москвы. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. На сайте АЭС отмечается, что в 2018 г. она выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций в стране.

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Бизнес
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Renault интересуется господдержкой производства электромобилей в России

Ведомости
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Renault обсудила с Минпромторгом механизмы поддержки производства электромобилей в России, сообщило министерство. Это было одной из тем встречи министра Дениса Мантурова с руководством французского автоконцерна. Встреча была приурочена к началу выпуска новой модели Renault – купе-кроссовера Arkana. Его производство организовано на московском автозаводе «Рено Россия».

Представители Минпромторга и самой компании не пояснили, есть ли у Renault конкретные планы локализации электромобилей. Сейчас компания поставляет на российский рынок две модели электромобилей – легковой Renault Twizy (стоит от 949 000 руб.) и легкий коммерческий автомобиль Renault Kangoo Z.E. 33 (от 2 619 000 руб.).

Партнер Renault по альянсу – Nissan – электромобили в Россию не завозит. Возможность их локализации в стране не рассматривается, сказал представитель компании.

Электромобили ранее выпускал «АвтоВАЗ», контролируемый Renault. Технологически предприятие готово возобновить выпуск, но это произойдет тогда, когда возникнет «экономически обоснованный и выгодный рынок», сказал представитель «АвтоВАЗа».

Пока продажи таких машин в России невелики. За пять месяцев 2019 г. в стране было продано 119 электромобилей (41 шт. годом ранее), гласят данные «Автостата». Более половины общих продаж пришлось на Jaguar I-Pace – 61 шт. На втором месте – Nissan Leaf (35 машин), на третьем – Tesla (20 шт.).

На глобальном рынке в 2018 г. было продано 1,45 млн электромобилей и 550 000 подзаряжаемых гибридов (данные EV-volumes.com). Лидирует Tesla, на втором месте – BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

На встрече Renault с Минпромторгом также обсуждалась возможность дифференциации мер государственной поддержки (Renault просит привязать ее к уровню локализации. – «Ведомости»), механизмы компенсации таможенных пошлин для участников СПИК (такой контракт подписан в том числе с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) и оптимизации экспортной логистической субсидии, перечисляется в сообщении Минпромторга.

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Политика
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Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба. В данный момент законодательство Украины запрещает второе гражданство.

Российский президент Владимир Путин 17 июля подписал указ, который упростил получение гражданства России всем жителям Донецкой и Луганской областей. С апреля текущего года такой порядок получения российских паспортов распространялся на жителей самопровозглашенных ДНР И ЛНР. В пресс-службе президента Украины отметили, что встретили это известие «с грустью и негодованием».

В сообщении отмечается, что второе гражданство может быть предоставлено «этническим украинцам из дружественных стран», стремящимся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства тем, кто «страдает от нарушения прав и свобод в своих странах».

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Речь шла только о жителях самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Путин пояснял, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

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Экономика
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Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла

Ведомости
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Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, соответствующая инициатива обсуждалась на совещании, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

Володин подчеркнул, что депутатам поступали многочисленные обращения граждан о вреде от использования в пищевых продуктах пальмового масла. Спикер парламента отметил, что такое сырье снижает качество продуктов, а иногда и наносит вред здоровью. «Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим – 20%», – пояснил Володин.

По данным ФТС, в январе – мае Россия импортировала почти 410 000 т пальмового масла на $256,4 млн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Пальмовое масло подешевело на 7,4% во II квартале 2019 г., поскольку запасы масла в Индонезии и Малайзии остаются высокими, а спрос на него уменьшается.

РБК сообщал в июле 2018 г., что Минсельхоз рассматривал возможность повышения НДС на продукцию, содержащую заменители молочного жира, в том числе пальмовое масло. Это рассматривалось как мера стимулирования потребления «настоящего» молока и увеличения доли качественной продукции на рынке.

Льготная ставка НДС в размере 10% распространяется на большинство продуктов питания, в том числе на овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо, рыбу (за исключением деликатесов). Такой же ставкой налога облагаются товары для детей, в том числе одежда и обувь и другая продукция. Как поясняли изданию в Минфине, в Налоговом кодексе установлен только список продовольственных товаров, на которые распространяется льготная налоговая ставка, конкретный же перечень продуктов устанавливается постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз. Однако в прошлом году инициатива не была реализована.

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Политика
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Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнерах»

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, несмотря на мнение «партнеров Украины». Об этом он сообщил в видео, опубликованном на его канале YouTube.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина благодарна государствам, которые ее поддерживают, но в то же время хочет иметь свое мнение. Он отметил, что собеседники пугали его этим разговором. «Чего бояться, когда правда на твоей стороне», – добавил он.

Первая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась 11 июля. Лидеры двух стран обсудили возможность работы в нормандском формате. Кроме того, обсуждалась тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путин начал беседу словом «здравствуйте», вопрос о первых словах Зеленского он переадресовал украинской стороне.

В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Песков в ответ на это заявлял, что президент всегда находит нужные слова для общения, а про Донбасс «надо говорить не Путину, а жителям Донбасса». 

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Политика
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Стороны конфликта в Донбассе договорились о бессрочном прекращении огня

Ведомости
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Стороны конфликта на востоке Украины должны полностью бессрочно прекратить огонь с 21 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя России в контактной группе Бориса Грызлова. «Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня – летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 г.», – заявил он. Эту информацию подтвердил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Грызлов пояснил, что итогом встречи контактной группы стало и утверждение дополнительных мер для соблюдения режима прекращения огня. Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook, что в районе станицы Луганской завершено разведение военной техники и участники группы договорились о демонтаже укреплений в этом районе. Также они совместно отремонтируют мост в этой станице.

По словам Олифер, на заседании группы была подтверждена информация о местонахождении 69 граждан Украины, которых удерживают сепаратисты. В украинских тюрьмах находятся 208 человек, о которых представители Донбасса запрашивали информацию у Киева. Участники группы договорились начать юридическую подготовку к их освобождению и обмену.

Создание трехсторонней контактной группы стало следствием минских соглашений по итогам переговоров в 2014 г. В группу входят представители Украины, России и ОБСЕ. Группа приняла уже три документа, предусматривающих шаги по деэскалации конфликта, но после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Переговоры, состоявшиеся 17 июля, стали первой встречей группы после разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. После следующей встречи внешнеполитических советников лидеров государств нормандского формата могут встретиться уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России, заявлял Зеленский.

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Экономика
Новости

Вице-премьер Акимов назвал срок прекращения выдачи бумажных паспортов

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в России в 2022 г. прекратится выдача бумажных паспортов, передает ТАСС. Он отметил, что переход к выдаче электронных документов будет постепенным. Кроме того, правительство приняло принципиальное решение: владельцы бумажных паспортов, выданных на бессрочной основе (то есть после 45 лет), смогут сохранить их, если не захотят обзавестись документом нового образца.

«Никакого принуждения, никакой обязательности, никакой кампанейщины здесь не предусматривается», – сказал вице- премьер. Он добавил, что в России много людей, которым «не очень комфортно жить в этом электронном мире». Он отметил, что в правительстве намерены динамично работать, чтобы внедрить новые документы, поэтому электронный паспорт смогут получить все желающие.

Акимов показал, как будет выглядеть паспорт нового образца. Это будет пластиковая карточка с чипом, содержащая основную информацию о человеке: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также срок действия документа. Предполагается, что документ будет действителен в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение личности будет содержать в себе данные о наличии у гражданина водительских прав, СНИЛС и ИНН.

Вице-премьер рассчитывает, что переход на электронные паспорта не приведет к увеличению расходов бюджета, а пошлина за оформление паспорта останется для граждан прежней. Согласно сайту госуслуг, оформление паспорта гражданина России впервые обходится в 300 руб., как и плановая замена в 20 и 45 лет. Пошлина за замену документа в связи с потерей или непригодностью к использованию составляет 1500 руб.

Как будет выглядеть электронный паспорт россиянина

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Экономика
Новости

Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян

Ведомости
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Реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 г. снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения: в январе – июне 2018 г. доходы населения выросли на 1,3%.

Во II квартале 2019 г. доходы россиян сократились на 0,2% (данные год к году). Росстат также пересмотрел оценку за I квартал: их падение оказалось значительнее – 2,5% вместо заявленных ранее 2,3%. При этом реальные зарплаты россиян, по оценке Росстата, во II квартале выросли на 2,3%, а в первом полугодии – на 1,8%. Среднемесячная начисленная зарплата в июне составила 49 840 руб.

В апреле Росстат сообщил, что изменил методику расчета реальных располагаемых доходов населения, вдвое увеличив число источников данных и исходных показателей, и пересчитал по ней показатели прошлых лет. В результате падение доходов в 2018 г. на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. Показатели падения доходов в 2014–2017 гг. остались неизменными.

Политика
Новости

Путин расширил упрощенный порядок получения гражданства на весь Донбасс

Ведомости
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Президент России Владимир Путин распространил право получения российского гражданства в упрощенном порядке на жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на портале правовой информации.

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Речь шла только о жителях самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Путин пояснял, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня. Тогда сообщалось, что заявки на получение паспортов подали 12 000 жителей ДНР и ЛНР, более 1200 заявлений было одобрено.

Выдача российских паспортов жителям Донбасса

Финансы
Новости

Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей

Ведомости
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Прибыль банковского сектора по итогам первой половины 2019 г. составила 1,005 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.

Согласно обзору ЦБ, прибыль показали 365 банков, убыток – 99, доля убыточных кредитных организаций снизилась с 28 до 21%. Чуть менее половины общей прибыли приходится на Сбербанк. Его чистая прибыль за первое полугодие составила 444,2 млрд руб., это на 11,7% больше, чем в январе – июне 2018 г.

По итогам 2018 г. прибыль банков составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило показатель 2017 г. Результат мог бы быть еще выше, если бы не показатели санируемых банков, отмечал ЦБ. Без них прибыль банковского сектора в прошлом году достигла 1,9 трлн руб.

Политика
Новости

СБУ сообщила о задержании участника транспортировки «Бука» из дела MH17

Ведомости
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Водитель автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», который, как считает Украина, сбил малазийский Boeing в Донбассе, был задержан и отбывает наказание. Об этом заявил замначальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков во время брифинга, который транслировал телеканал «Громадське».

СБУ установила, кому принадлежал этот тягач, благодаря видео транспортировки «Бука» в Донецке. Мужчина, имя которого Маяков не назвал, был задержан спустя три года после этого при пересечении границы с Россией на подконтрольной Украине территории.

Водителя тягача задержали в 2016 г., уточнила «Громадське» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Он осужден по статье «террористический акт».

Boeing МН17 Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. В июне международные расследователи назвали четверых обвиняемых в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

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