Спейси выплатит авторам сериала «Карточный домик» $31 млн

Уточняется, что MRC понесла такие убытки после того, как ей пришлось уволить актера в 2017 г. из-за обвинений в сексуальных домогательствах и насилии. Тогда актера обвинили в этом более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. В результате Netflix приняла решение убрать персонажа Фрэнка Андервуда, которого играл Спейси с 2013 по 2017 г., из сценария и сократить число эпизодов в шестом сезоне с 13 до 8.