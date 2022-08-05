Спейси выплатит авторам сериала «Карточный домик» $31 млн
Высший суд Лос-Анджелеса вынес окончательный вердикт о том, что актер Кевин Спейси должен выплатить студии Media Rights Capital (MRC), которая создала сериал «Карточный домик» для Netflix, почти $31 млн в качестве компенсации ущерба из-за скандала вокруг сексуальных домогательств, сообщило агентство Bloomberg.
Уточняется, что MRC понесла такие убытки после того, как ей пришлось уволить актера в 2017 г. из-за обвинений в сексуальных домогательствах и насилии. Тогда актера обвинили в этом более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. В результате Netflix приняла решение убрать персонажа Фрэнка Андервуда, которого играл Спейси с 2013 по 2017 г., из сценария и сократить число эпизодов в шестом сезоне с 13 до 8.
Своим решением суд подтвердил вердикт, впервые вынесенный арбитражным судом в 2020 г. Тогда судья постановил, что Спейси действительно нарушил свой контракт, а его поведение не соответствовало политике студии в вопросах борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Согласно решению, Спейси и его кинокомпании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить MRC $29,5 млн компенсации, $1,2 млн гонораров адвокатам и еще $235 000 дополнительных расходов.
Ранее, в мае, о сексуальных домогательствах со стороны актера сообщили три человека. По их словам, это произошло в период с 2005 по 2013 г., когда он работал в Великобритании. Суд по этому делу пройдет в следующем году. Сам актер категорически отрицает все обвинения, сообщил его адвокат. До этого аналогичные обвинения в адрес актера выдвигались несколько раз.
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