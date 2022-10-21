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Общество

Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Ведомости

Суд присяжных в Манхэттене снял обвинения с американского актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, передает телеканал NBC. Они сочли обвинения последнего недоказанными.

В сентябре 2020 г. Рэпп и еще один мужчина, который пожелал остаться неизвестным и подписался как C.D., подали на актера в Верховный суд Нью-Йорка иск и потребовали возмещения ущерба в размере $40 млн. По словам Рэппа, эпизоды сексуального домогательства произошли на вечеринке в Нью-Йорке в 1986 г., когда ему было 14 лет.

В 2017 г. Рэпп публично рассказал о попытках Спейси приставать к нему, позже актер извинился за это, отметив, что тогда находился в состоянии алкогольного опьянения и его поведение было крайне неуместным. Однако на суде присяжных 20 октября Спейси сказал, что не должен был извиняться за то, чего не делал. Свою вину он не признал.

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. В результате Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием, сократив количество сезонов с 13 до 8. Тогда актера обвинили в сексуальных домогательствах более 30 человек, в том числе члены съемочной группы сериала. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».

В августе этого года суд Лос-Анджелеса обязал Спейси выплатить студии Media Rights Capital (MRC), которая создала сериал «Карточный домик» для Netflix, почти $31 млн в качестве компенсации ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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