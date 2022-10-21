Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах

В 2017 г. Рэпп публично рассказал о попытках Спейси приставать к нему, позже актер извинился за это, отметив, что тогда находился в состоянии алкогольного опьянения и его поведение было крайне неуместным. Однако на суде присяжных 20 октября Спейси сказал, что не должен был извиняться за то, чего не делал. Свою вину он не признал.