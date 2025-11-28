«Эксмо-АСТ»: объем книжного рынка в 2025 году вырастет на 10%
Объем книжного рынка по итогам 2025 г. увеличится на 10%. Такое мнение выразил ТАСС президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
Новиков уточнил, что ожидается рост продаж книг как в денежном, так и в физическом выражении. По его словам, издательская группа выявила стабильный интерес к литературе. В то же время читатели все чаще предпочитают маркетплейсы, чем офлайн-магазины.
20 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала «Книжная индустрия» писали, что на ноябрь 2025 г. число книжных магазинов в городах России с населением более 100 000 человек снизилось на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. до 2247 единиц. По данным АСКР, только за такой же период 2024–2025 гг. в крупных городах было закрыто 338 книжных магазинов, а открыто только 135.
Представитель московского книжного магазина «Библио-глобус» назвал ключевой причиной сокращения количества книжных магазинов то, что специализированной рознице крайне сложно выдерживать конкуренцию с маркетплейсами.
Цифровые площадки в последние годы стали основным каналом дистрибуции бумажных книг. В январе – августе 2025 г. на них пришлось 57,8% продаж (65,9 млрд руб.), свидетельствуют данные «Эксмо-АСТ». На книжные магазины и федеральные офлайн-сети – 27% (30,7 млрд руб.).