«Эксмо-АСТ»: объем книжного рынка в 2025 году вырастет на 10%

20 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала «Книжная индустрия» писали, что на ноябрь 2025 г. число книжных магазинов в городах России с населением более 100 000 человек снизилось на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. до 2247 единиц. По данным АСКР, только за такой же период 2024–2025 гг. в крупных городах было закрыто 338 книжных магазинов, а открыто только 135.