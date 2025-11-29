Срок следствия по делу главы издательства «Джем» продлили
Полиция в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова продлила срок следствия на три месяца. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на документы.
Срок предварительного следствия по делу продлен руководителем следственного органа до 20 февраля 2026 г., следует из материалов.
Черкасов не признает вину в мошенничестве и настаивает на гражданско-правовом характере в деле.
В декабре 2024 г. онлайн-кинотеатры скрыли фильм «Руки вверх!» после поступления уведомлений Роскомнадзора. Причиной таких действий службы стали определения Мосгорсуда по заявлению «Компании Топ7». Спустя несколько дней видеосервисы вернули фильм в свои каталоги.
Позднее в том же месяце один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили официальное обращение в Верховный суд России и к СК из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых Черкасовым и «аффилированными с ним лицами». В документе указано, что причиной его действий от имени «Компании Топ7» стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г. В частности, это может быть связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!».
В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление композитора Леонида Величковского (бывший участник группы «Технология», экс-продюсер Лады Дэнс, группы «Стрелки») о признании музыкального издательства «Джем» банкротом. В отношении издательства была введена процедура наблюдения, уточнил Величковский. Общая сумма задолженности перед композитором, которая была включена в реестр требований кредиторов, составила, по его словам, более 7 млн руб. Она сформировалась из-за «бездоговорного использования его интеллектуальной собственности».