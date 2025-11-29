Срок следствия по делу главы издательства «Джем» продлили

Позднее в том же месяце один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили официальное обращение в Верховный суд России и к СК из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых Черкасовым и «аффилированными с ним лицами». В документе указано, что причиной его действий от имени «Компании Топ7» стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г. В частности, это может быть связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!».