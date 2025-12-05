Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

У телеканала Fashion TV сменился гендиректор

Ведомости

Гендиректором телеканала Fashion TV стал Олег Фатун, который будет совмещать новую должность с позицией заместителя гендиректора «Синтерра Медиа», сообщил «Ведомостям» представитель этого вещателя. По его словам, ключевыми задачами Фатуна на новой позиции станут перезапуск эфирной сетки и расширение географии вещания канала.

Бывший гендиректор Fashion TV Антон Гормах покинул телеканал и вышел из капитала его юрлица, также уточнил представитель вещателя. До 27 октября Гормаху принадлежало 23,9% ООО «Фэшнтв», на которое оформлена вещательная лицензия канала, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». При этом 51% владела директор «Ozon Селект» Илоанга Ершова (настоящее имя – Наталия), а 25,1% – Маргарита Бартенева. С 27 октября, после выхода из капитала канала Громаха, доли двух оставшихся совладельцев увеличились: сейчас Ершовой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 62,95% ООО «Фэшнтв», а Бартеневой – 37,05%.

«Неизменной останется миссия канала – продвигать уже хорошо известные и популяризировать совсем новые российские бренды широкой аудитории по всей стране», – отметила генпродюсер Fashion TV Мария Ост.

Выручка ООО «Фэшнтв» по РСБУ в 2024 г. составила 18 млн руб., а чистый убыток – 854 000 руб., отмечается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её