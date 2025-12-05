У телеканала Fashion TV сменился гендиректор

Бывший гендиректор Fashion TV Антон Гормах покинул телеканал и вышел из капитала его юрлица, также уточнил представитель вещателя. До 27 октября Гормаху принадлежало 23,9% ООО «Фэшнтв», на которое оформлена вещательная лицензия канала, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». При этом 51% владела директор «Ozon Селект» Илоанга Ершова (настоящее имя – Наталия), а 25,1% – Маргарита Бартенева. С 27 октября, после выхода из капитала канала Громаха, доли двух оставшихся совладельцев увеличились: сейчас Ершовой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 62,95% ООО «Фэшнтв», а Бартеневой – 37,05%.