У телеканала Fashion TV сменился гендиректор
Гендиректором телеканала Fashion TV стал Олег Фатун, который будет совмещать новую должность с позицией заместителя гендиректора «Синтерра Медиа», сообщил «Ведомостям» представитель этого вещателя. По его словам, ключевыми задачами Фатуна на новой позиции станут перезапуск эфирной сетки и расширение географии вещания канала.
Бывший гендиректор Fashion TV Антон Гормах покинул телеканал и вышел из капитала его юрлица, также уточнил представитель вещателя. До 27 октября Гормаху принадлежало 23,9% ООО «Фэшнтв», на которое оформлена вещательная лицензия канала, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». При этом 51% владела директор «Ozon Селект» Илоанга Ершова (настоящее имя – Наталия), а 25,1% – Маргарита Бартенева. С 27 октября, после выхода из капитала канала Громаха, доли двух оставшихся совладельцев увеличились: сейчас Ершовой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 62,95% ООО «Фэшнтв», а Бартеневой – 37,05%.
«Неизменной останется миссия канала – продвигать уже хорошо известные и популяризировать совсем новые российские бренды широкой аудитории по всей стране», – отметила генпродюсер Fashion TV Мария Ост.
Выручка ООО «Фэшнтв» по РСБУ в 2024 г. составила 18 млн руб., а чистый убыток – 854 000 руб., отмечается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».