Мультфильм Константина Бронзита вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Короткометражный мультфильм «Три сестры» аниматора Константина Бронзита вошел в шорт-лист претендентов на вручение премии «Оскар». Об этом художник рассказал в соцсети Facebook (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Картина представлена в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». При этом Бронзит в титрах не указан, ее режиссером назван аниматор Тимур Когнов.
Бронзит родился 12 апреля 1965 г. в Санкт-Петербурге. После школы он пошел работать художником-мультипликатором в цех студии «Леннаучфильм», где снял свою первую картину – «Карусель». В 1992 г. окончил вечернее отделение факультета дизайна Санкт-Петербургского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной.
В 1993-1995 гг. Бронзит учился и работал сценаристом, режиссером и аниматором на студии «Пилот», где создал несколько короткометражных мультфильмов: «Пережевывай», «Тук-тук», «Пустышка». В 1996-1999 гг. он работал на студии «Позитив-ТВ», где создавал графические и анимационные заставки для юмористической программы «Городок».
С 1999 г. трудится на студии анимационного кино «Мельница», где в качестве главного консультанта и художественного руководителя принимал участие в работе над сериалом «Приключения в Изумрудном городе» и полнометражным анимационным фильмом «Карлик Нос». В 2004 г. как режиссер осуществил постановку полнометражного анимационного фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей».
Бронзит был дважды номинирован на премию «Оскар». В 2009 г. за картину «Уборная история – любовная история», в 2016 г. – за «Мы не можем жить без космоса».