Мультфильм Константина Бронзита вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

С 1999 г. трудится на студии анимационного кино «Мельница», где в качестве главного консультанта и художественного руководителя принимал участие в работе над сериалом «Приключения в Изумрудном городе» и полнометражным анимационным фильмом «Карлик Нос». В 2004 г. как режиссер осуществил постановку полнометражного анимационного фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей».