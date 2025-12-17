The Rolling Stones отменили тур по Европе из-за состояния Кита Ричардса

Гастролирующий пианист группы Чак Ливелл и пресс-секретарь коллектива сообщили британской прессе, что группа почти завершила работу над новым альбомом (вторым с 35-летним продюсером Эндрю Уоттом) и планирует отправиться в турне по Великобритании и Европе. Но, по слухам, гитарист Кит Ричардс, которому 18 декабря исполнится 82 года, «не готов к напряженному гастрольному графику». По данным издания, в последние годы музыкант столкнулся с трудностями из-за долгой борьбы с артритом, который, по его словам, заставил его изменить стиль игры.