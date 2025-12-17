The Rolling Stones отменили тур по Европе из-за состояния Кита Ричардса
Рок-группа The Rolling Stones отменила турне по стадионам Великобритании и Европы в 2026 г. Об этом пишет Variety со ссылкой на источник, близкий к рок-группе.
Гастролирующий пианист группы Чак Ливелл и пресс-секретарь коллектива сообщили британской прессе, что группа почти завершила работу над новым альбомом (вторым с 35-летним продюсером Эндрю Уоттом) и планирует отправиться в турне по Великобритании и Европе. Но, по слухам, гитарист Кит Ричардс, которому 18 декабря исполнится 82 года, «не готов к напряженному гастрольному графику». По данным издания, в последние годы музыкант столкнулся с трудностями из-за долгой борьбы с артритом, который, по его словам, заставил его изменить стиль игры.
По информации британского таблоида The Sun, во время обсуждения тура Кит сказал, что, по его мнению, он «не сможет взять на себя обязательства и не хочет участвовать в масштабном турне по стадионам, которое продлится больше четырех месяцев».
Ричардс – автор знаменитых гитарных риффов и соавтор (чаще всего с Миком Джаггером) большинства хитов группы. Его стиль игры – ритм-гитара с элементами блюза, кантри и рок-н-ролла – стал одним из самых узнаваемых в мире. Известен под прозвищами Human Riff («Живой рифф») и Keef.
В начале августа умер 86-летний музыкант The Rolling Stones Леонардо (Флако) Хименес.