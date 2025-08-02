Умер аккордеонист Rolling Stones Флако Хименес
В возрасте 86 лет умер музыкант рок-группы The Rolling Stones Леонардо (Флако) Хименес, сообщила The New York Times.
О смерти рассказала его семья, не указав ни место и время, ни причину. Известно, что он был госпитализирован с неустановленным заболеванием и выписан в январе.
Хименес родился в 1939 г. в Сан-Антонио. Его первым инструментом была баджо сексто, разновидность 12-струнной гитары, но в возрасте 7 лет он переключился на аккордеон. Хименес завоевал шесть премий «Грэмми», записывался с Бобом Диланом, Rolling Stones, Раем Кудером.
«Иногда люди говорят: ты записал это, ты сделал это, получил "Грэмми" и все такое, но на самом деле я не богат, - сказал он на радиошоу в 2015 г. – Я просто работаю по совместительству, человек. Мое богатство – это мои дети».