Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру киносказки «Буратино»

«Конечно же [благодарю] Фонд кино и лично исполнительного директора Фонда Федора Геннадьевича Соснова. Есть такое старинное выражение: "Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня". В нашем случае, когда рождался маленький деревянный мальчик, над его созданием работали сотни и сотни кинематографистов – не только одна деревня, а целый город», – сказал на презентации Бондарчук, который также исполнил роль Карабаса в фильме.