Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру киносказки «Буратино»
Глава Минкультуры России Ольга Любимова посетила премьеру «Буратино» режиссера Игоря Волошина в кинотеатре «Октябрь» в Москве, передает ТАСС. Картину презентовали продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, сам Волошин и другие.
«Конечно же [благодарю] Фонд кино и лично исполнительного директора Фонда Федора Геннадьевича Соснова. Есть такое старинное выражение: "Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня". В нашем случае, когда рождался маленький деревянный мальчик, над его созданием работали сотни и сотни кинематографистов – не только одна деревня, а целый город», – сказал на презентации Бондарчук, который также исполнил роль Карабаса в фильме.
Эрнст отметил, что на фоне предстоящего Нового 2026 г. и премьеры «Буратино» есть несколько «мистических совпадений». Он напомнил, что книга «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого была опубликована в 1936 г. Кроме того, 50 лет назад 1 января на «Первом канале» начал выходить музыкальный фильм «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева.
По данным агентства, на премьере присутствовали актер Юра Борисов, народный артист РФ Сергей Гармаш, народный артист РФ Алексей Учитель, режиссеры Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, исполнители главных ролей фильма Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров и другие.
Кинокартину создали компании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная медиа группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Ее начнут показывать в широком прокате с 1 января 2026 г.