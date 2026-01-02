За первый день проката сборы «Буратино» превысили 226 млн рублей
Сборы новой экранизации сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино» (реж. Игорь Волошин) за первый день проката превысили 226,6 млн руб. Это следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.
Картина представляет собой новое прочтение сказки Алексея Толстого. Главные роли исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Александр Петров и др.
В период новогодних праздников в прокат также вышла картина «Чебурашка 2». Она стартовала 1 января, а на 9:30 мск 2 января сборы фильма преодолели рубеж в 1 млрд руб.