Новый «Буратино» собрал с начала проката более 2 млрд рублей
Приключенческий фильм «Буратино» Игоря Волошина с начала проката 1 января собрал свыше 2 млрд руб. Это следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов Фонда кино.
Общие сборы составили 2,01 млрд руб. В первый уик-энд кинокартина собрала 1,55 млрд руб., во второй – 448 млн руб. В день премьеры «Буратино» удалось собрать 227 млн руб.
Фильм построен на классической сказке «Золотой ключик» Алексея Толстого и музыкальном фильме «Приключения Буратино» 1975 г. Главные роли в новом фильме исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и др.
Как говорила «Ведомостям» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина, «Буратино» несколько выделяется на фоне остальных ключевых участников «новогодней битвы» – «Чебурашки-2» и «Простоквашино». По ее мнению, «Буратино» – кино более эстетское. Также в картине задействованы актуальные молодые звезды, что потенциально позволит привлечь в кино именно молодежную аудиторию.