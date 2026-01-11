Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Новый «Буратино» собрал с начала проката более 2 млрд рублей

Ведомости

Приключенческий фильм «Буратино» Игоря Волошина с начала проката 1 января собрал свыше 2 млрд руб. Это следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов Фонда кино.

Общие сборы составили 2,01 млрд руб. В первый уик-энд кинокартина собрала 1,55 млрд руб., во второй – 448 млн руб. В день премьеры «Буратино» удалось собрать 227 млн руб.

Фильм построен на классической сказке «Золотой ключик» Алексея Толстого и музыкальном фильме «Приключения Буратино» 1975 г. Главные роли в новом фильме исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и др.

Как говорила «Ведомостям» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина, «Буратино» несколько выделяется на фоне остальных ключевых участников «новогодней битвы» – «Чебурашки-2» и «Простоквашино». По ее мнению, «Буратино» – кино более эстетское. Также в картине задействованы актуальные молодые звезды, что потенциально позволит привлечь в кино именно молодежную аудиторию.

Читайте также:Новая версия сказки «Золотой ключик» стала третьим «миллиардером» года
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её