Новый «Буратино» собрал с начала проката более 2 млрд рублей

Как говорила «Ведомостям» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина, «Буратино» несколько выделяется на фоне остальных ключевых участников «новогодней битвы» – «Чебурашки-2» и «Простоквашино». По ее мнению, «Буратино» – кино более эстетское. Также в картине задействованы актуальные молодые звезды, что потенциально позволит привлечь в кино именно молодежную аудиторию.