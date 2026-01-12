«Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

В начале января «Битва за битвой» была признана лучшим фильмом на 31-й ежегодной церемонии Critics Choice Awards. «Франкенштейн» Гильермо дель Торо получил призы за лучшую мужскую роль второго плана (роль Джейкоби Элорди в роли Существа), а также за дизайн постановки, прическу, грим и костюмы. Фильм «Грешники» был признан лучшим за оригинальный сценарий, актерский состав и партитуру.