«Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
Кинокартина «Гамнет» режиссера Хлои Чжао стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший кинофильм – драма». 83-я ежегодная церемония вручения премии состоялась вечером 11 января, пишет Variety.
В номинации «Лучший фильм – мюзикл или комедия» победителем стала лента «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. «Лучшим анимационным фильмом» стали «K-Pop-охотницы на демонов» (Netflix), а в номинации «Кинематографические и кассовые достижения» премию получил фильм Райана Куглера «Грешники» (Warner Bros. Pictures).
Вагнер Моура («Секретный агент») и Джесси Бакли («Гамнет») признаны лучшими актером и актрисой в драматическом фильме, а Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если могла») – в комедии.
Лучшим фильмом на иностранном языке стал бразильский «Секретный агент».
В начале января «Битва за битвой» была признана лучшим фильмом на 31-й ежегодной церемонии Critics Choice Awards. «Франкенштейн» Гильермо дель Торо получил призы за лучшую мужскую роль второго плана (роль Джейкоби Элорди в роли Существа), а также за дизайн постановки, прическу, грим и костюмы. Фильм «Грешники» был признан лучшим за оригинальный сценарий, актерский состав и партитуру.