Аудитория эфирного радио в России выросла на 17 млн человек в 2025 году

26 декабря «Ведомости» сообщали, что «Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио. В магазинах Google Play и AppStore появилась бета-версия приложения «Яндекс.Радио» с доступом более чем к 300 радиостанциям, включая крупнейшие российские радиохолдинги. Сервис доступен в мобильной и веб-версиях, для пользователей он бесплатный, а монетизация контента планируется за счет рекламы.