Аудитория эфирного радио в России выросла на 17 млн человек в 2025 году
Аудитория эфирного радиовещания в России в 2025 г. увеличилась примерно на 17 млн человек за счет выделения новых частот и появления дополнительных вещателей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
«Благодаря новым частотам и вещателям аудитория эфирного радио в стране пополнилась примерно 17 млн новых слушателей», – говорится в сообщении ведомства.
По данным Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, в 2025 г. на конкурсы было выставлено 84 радиочастоты. В них участвовали 388 радиокомпаний, победителями стали 79 организаций. Единовременные платежи по итогам конкурсов пополнили федеральный бюджет на 193,3 млн руб.
В Роскомнадзоре отметили, что значительное внимание в прошлом году уделялось развитию медиaинфраструктуры в новых регионах. В мае для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей были разыграны 37 радиочастот, что позволило сформировать устойчивую сеть радиовещания.
26 декабря «Ведомости» сообщали, что «Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио. В магазинах Google Play и AppStore появилась бета-версия приложения «Яндекс.Радио» с доступом более чем к 300 радиостанциям, включая крупнейшие российские радиохолдинги. Сервис доступен в мобильной и веб-версиях, для пользователей он бесплатный, а монетизация контента планируется за счет рекламы.