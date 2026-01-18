«Марти великолепный» с Тимоти Шаламе стал самым кассовым фильмом A24

Как отмечал в колонке для «Ведомостей» критик Роман Черкасов, сюжетных линий в фильме так много, что картина «будто склеена умелым монтажером-хулиганом из фрагментов разных и жанрово не всегда однородных фильмов»: «Он рассказывает о начале 1950-х гг. в манере, стилистически и тематически отсылающей к американскому кино второй половины 1970-х гг. И парадоксально сопровождая все это поп-хитами 1980-х».