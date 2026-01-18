«Марти великолепный» с Тимоти Шаламе стал самым кассовым фильмом A24
Американский фильм «Марти великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли стал самым кассовым фильмом компании A24 в Северной Америке, собрав $80 млн с момента выхода. Об этом пишет Variety.
Спортивная трагикомедия побила рекорд «Все везде и сразу» Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана, которая собрала $77 млн в США. С учетом мирового проката «Марти Великолепный» заработал $97 млн.
«Марти Великолепный» стал самым дорогим фильмом A24 – его производство обошлось в $70 млн, отметило издание.
Фильм «Марти великолепный» режиссера Джошуа Сэфди рассказывает о 23-летнем Марти Маузере – игроке в пинг-понг в Америке 1950-х. Марти вынужден работать продавцом в обувном магазине своего дяди, но ставит целью достичь успеха как спортсмен.
Как отмечал в колонке для «Ведомостей» критик Роман Черкасов, сюжетных линий в фильме так много, что картина «будто склеена умелым монтажером-хулиганом из фрагментов разных и жанрово не всегда однородных фильмов»: «Он рассказывает о начале 1950-х гг. в манере, стилистически и тематически отсылающей к американскому кино второй половины 1970-х гг. И парадоксально сопровождая все это поп-хитами 1980-х».