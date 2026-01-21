Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Россияне в новогодние праздники стали чаще покупать билеты на катки

Ведомости

Продажи билетов на катки в новогодние праздники показали наиболее существенный рост среди сегментов развлекательных мероприятий в России: в штуках они увеличились на 30% до 172 702, а в деньгах – на 67% до 128,7 млн руб., следует из данных билетного сервиса Kassir.ru.

Это связано с увеличением количества самих катков – примерно на 15%, а также с развитием их инфраструктуры за счет развлекательной программы, запуска на их территории зон отдыха, фуд-кортов и т. д., считает гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская. На рост показателя в денежном выражении повлиял и рост среднего чека – на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 763 руб.

На второй позиции по динамике роста в натуральном выражении – шоу-программы: их продажи в штуках увеличились на 29%. За ними следуют театральные постановки (рост на 22%) и концерты (16%).

В целом продажи билетов на развлекательные мероприятия без учета сегментов кино и спорта у Kassir.ru в новогодние праздники 2025–2026 гг. выросли в сравнении с тем же периодом 2024–2025 гг. на 12% до 782 846 штук в натуральном выражении и на 28% до 1,6 млрд руб. – в денежном.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте