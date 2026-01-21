Россияне в новогодние праздники стали чаще покупать билеты на катки
Продажи билетов на катки в новогодние праздники показали наиболее существенный рост среди сегментов развлекательных мероприятий в России: в штуках они увеличились на 30% до 172 702, а в деньгах – на 67% до 128,7 млн руб., следует из данных билетного сервиса Kassir.ru.
Это связано с увеличением количества самих катков – примерно на 15%, а также с развитием их инфраструктуры за счет развлекательной программы, запуска на их территории зон отдыха, фуд-кортов и т. д., считает гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская. На рост показателя в денежном выражении повлиял и рост среднего чека – на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 763 руб.
На второй позиции по динамике роста в натуральном выражении – шоу-программы: их продажи в штуках увеличились на 29%. За ними следуют театральные постановки (рост на 22%) и концерты (16%).
В целом продажи билетов на развлекательные мероприятия без учета сегментов кино и спорта у Kassir.ru в новогодние праздники 2025–2026 гг. выросли в сравнении с тем же периодом 2024–2025 гг. на 12% до 782 846 штук в натуральном выражении и на 28% до 1,6 млрд руб. – в денежном.