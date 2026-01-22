Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» номинирован на «Оскар»
Картина «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошла в число номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщается на сайте премии.
Сюжет картины строится вокруг трех пожилых сестер, которые живут в отдельных домах на небольшом острове с маяком. Их размеренная жизнь меняется после решения сдать один из домов в аренду незнакомому эксцентричному моряку.
Номинантов на премию объявили 22 января. Церемония вручения наград запланирована на 15 марта. Для Бронзита это уже третья номинация на «Оскар». Ранее он дважды претендовал на награду за короткометражные анимационные фильмы «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» в 2009 и 2016 гг. соответственно.
Недавно в российский прокат вышел полнометражный анимационный фильм режиссера «На выброс». В интервью «Ведомостям» Бронзит рассказывал, что идея этой картины родилась после разговора с соавтором Дмитрием Высоцким. «Я почувствовал историю, которую можно развернуть в классное кино. В ней было движение, динамика, устремление к какой-то важной, возвышенной цели», – отмечал режиссер.
Героями фильма стали выброшенные на помойку предметы – галстук Мак, Вазочка, Башмак и другие. Рассказывая о выборе персонажей, Бронзит отмечал, что с главными героями проблем не возникло, тогда как образ катушки ниток Кати долго вызывал сомнения. Вместо нее думали ввести Кубик Рубика.
По словам режиссера, характеры в фильме были подчинены истории, а драматургия строилась на контрастах. «Антиподы – шелковый галстук Мак и работяга башмак Бут: один привык к безделью, другой – к усердной работе», – говорил Бронзит. При этом всех героев объединяет общее движение вперед – стремление к некоему раю, который оказывается Великим разделителем.