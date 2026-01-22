Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» номинирован на «Оскар»

По словам режиссера, характеры в фильме были подчинены истории, а драматургия строилась на контрастах. «Антиподы – шелковый галстук Мак и работяга башмак Бут: один привык к безделью, другой – к усердной работе», – говорил Бронзит. При этом всех героев объединяет общее движение вперед – стремление к некоему раю, который оказывается Великим разделителем.