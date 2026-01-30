Союз кинематографистов России исключил из состава Роднянского и Дапкунайте
Союз кинематографистов России исключил из своего состава актрису Ингеборгу Дапкунайте и украинского продюсера Александра Роднянского
Из состава союза также исключили актеров Алексея Горбунова, Елену Кучеренко, режиссера Ульяну Шилкину, режиссера документального кино Аркадия Когана, продюсера Анастасию Павлович.
Причиной исключения стало невнесение членских взносов. Постановление подписал председатель союза Никита Михалков.
Дапкунайте покинула Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Роднянский, будучи гражданином Украины, выступил против спецоперации. Прежде продюсер занимался проектами в России.
В октябре 2024 г. российский суд заочно приговорил Роднянского к 8,5 года колонии по статье о фейках про армию РФ.