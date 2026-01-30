Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Союз кинематографистов России исключил из состава Роднянского и Дапкунайте

Ведомости

Союз кинематографистов России исключил из своего состава актрису Ингеборгу Дапкунайте и украинского продюсера Александра Роднянского (считается в России иноагентом). Это следует из постановления союза по итогам съезда, прошедшего 22 декабря 2025 г.

Из состава союза также исключили актеров Алексея Горбунова, Елену Кучеренко, режиссера Ульяну Шилкину, режиссера документального кино Аркадия Когана, продюсера Анастасию Павлович.

Причиной исключения стало невнесение членских взносов. Постановление подписал председатель союза Никита Михалков.

Дапкунайте покинула Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Роднянский, будучи гражданином Украины, выступил против спецоперации. Прежде продюсер занимался проектами в России.

В октябре 2024 г. российский суд заочно приговорил Роднянского к 8,5 года колонии по статье о фейках про армию РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте