Продюсера Роднянского заочно приговорили к восьми с половиной годам из-за фейков

По версии следствия, в 2022 г. осужденный, находясь за пределами России, распространил в соцсетях две публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях российских военных в рамках спецоперации. По данным ТАСС, ранее прокуратура требовала назначить девять с половиной лет продюсеру. Само дело было возбуждено из-за постов Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области.