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Продюсера Роднянского заочно приговорили к восьми с половиной годам из-за фейков

Ведомости

Суд заочно приговорил продюсера и режиссера Александра Роднянского (считается в России иноагентом) к восьми с половиной годам колонии по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии РФ), говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По версии следствия, в 2022 г. осужденный, находясь за пределами России, распространил в соцсетях две публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях российских военных в рамках спецоперации. По данным ТАСС, ранее прокуратура требовала назначить девять с половиной лет продюсеру. Само дело было возбуждено из-за постов Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области.

Подсудимому также будет запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. По делу проходит и режиссер Иван Вырыпаев, который также осужден на семь с половиной лет по аналогичной статье.

Роднянскому 66 лет, он гражданин Украины, родился в Киеве. Продюсер в том числе участвовал в создании фильмов «Водитель для Веры», «Нелюбовь», «Восток - Запад» и «1001 рецепт влюбленного кулинара». Последние три были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В конце октября 2022 г. Минюст объявил его иностранным агентом. В мае 2023 г. суд в Москве заочно арестовал продюсера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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