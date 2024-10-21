Продюсера Роднянского заочно приговорили к восьми с половиной годам из-за фейков
Суд заочно приговорил продюсера и режиссера Александра Роднянского
По версии следствия, в 2022 г. осужденный, находясь за пределами России, распространил в соцсетях две публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях российских военных в рамках спецоперации. По данным ТАСС, ранее прокуратура требовала назначить девять с половиной лет продюсеру. Само дело было возбуждено из-за постов Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области.
Подсудимому также будет запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. По делу проходит и режиссер Иван Вырыпаев, который также осужден на семь с половиной лет по аналогичной статье.
Роднянскому 66 лет, он гражданин Украины, родился в Киеве. Продюсер в том числе участвовал в создании фильмов «Водитель для Веры», «Нелюбовь», «Восток - Запад» и «1001 рецепт влюбленного кулинара». Последние три были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В конце октября 2022 г. Минюст объявил его иностранным агентом. В мае 2023 г. суд в Москве заочно арестовал продюсера.