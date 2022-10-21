Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и журналиста Зыгаря
Помимо Роднянского, в реестр также включены бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов и политик Семен Кочкин.
Кроме того, в список попали гендиректор «Трансперенси Интернейшнл Россия» Илья Шуманов и журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
Накануне, 20 октября, в реестр СМИ-иноагентов также попало ООО «Иновещание», созданное политологом Валерием Соловьем (признан в России СМИ-иноагентом).
На прошлой неделе статус иноагентов в России получили главный редактор телеканала «Дождь» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко, Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев. В список СМИ-иноагентов попали журналист и критик Антон Долин, бывший замглавреда «Ведомостей», редактор издания VPost Кирилл Харатьян и др.
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