Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и журналиста Зыгаря

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, продюсера Александра Роднянского. Кроме того, в список СМИ-иноагентов попал журналист и писатель Михаил Зыгарь, следует из обновлений на сайте ведомства.