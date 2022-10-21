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Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и журналиста Зыгаря

Ведомости

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, продюсера Александра Роднянского. Кроме того, в список СМИ-иноагентов попал журналист и писатель Михаил Зыгарь, следует из обновлений на сайте ведомства.

Помимо Роднянского, в реестр также включены бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов и политик Семен Кочкин. 

Кроме того, в список попали гендиректор «Трансперенси Интернейшнл Россия» Илья Шуманов и журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. 

Накануне, 20 октября, в реестр СМИ-иноагентов также попало ООО «Иновещание», созданное политологом Валерием Соловьем (признан в России СМИ-иноагентом). 

На прошлой неделе статус иноагентов в России получили главный редактор телеканала «Дождь» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко, Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев. В список СМИ-иноагентов попали журналист и критик Антон Долин, бывший замглавреда «Ведомостей», редактор издания VPost Кирилл Харатьян и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных