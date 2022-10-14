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Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов главреда «Дождя» Дзядко

Ведомости

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, главного редактора телеканала «Дождь» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко, следует из обновлений на сайте ведомства.

Также в список попали Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев. У всех троих в качестве источника иностранного дохода указана Украина, у Ярмыш – еще и США. Также указано, что они осуществляли политическую деятельность.

В реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, были включены журналист и критик Антон Долин, бывший замглавреда «Ведомостей», редактор издания VPost Кирилл Харатьян, главный редактор заблокированного «МБХ медиа» (был внесен в реестр запрещенной информации и впоследствии закрылся) Вероника Куцылло, журналисты Владимир Рувинский, Иван Жадаев и Наталия Телегина.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, ООО «Вольные люди», созданное Денисом Константиновым и Андреем Афанасьевым, также ранее включенными в список СМИ-иноагентов.

Неделей ранее Минюст признал физлицом-иноагентом рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron), СМИ-иноагентом – писателя, автора романов «Метро» Дмитрия Глуховского. Вместе с Федоровым в реестр также включены юрист Алена Попова и журналистка Ирина Сторожева.

23 сентября в список физлиц-иноагентов вошли украинский журналист Роман Цимбалюк, глава «Альянса учителей» Даниил Кен, журналист Александр Кушнарь и Дмитрий Иванов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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