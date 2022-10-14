Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов главреда «Дождя» Дзядко
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, главного редактора телеканала «Дождь» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко, следует из обновлений на сайте ведомства.
Также в список попали Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев. У всех троих в качестве источника иностранного дохода указана Украина, у Ярмыш – еще и США. Также указано, что они осуществляли политическую деятельность.
В реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, были включены журналист и критик Антон Долин, бывший замглавреда «Ведомостей», редактор издания VPost Кирилл Харатьян, главный редактор заблокированного «МБХ медиа» (был внесен в реестр запрещенной информации и впоследствии закрылся) Вероника Куцылло, журналисты Владимир Рувинский, Иван Жадаев и Наталия Телегина.
Ранее Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, ООО «Вольные люди», созданное Денисом Константиновым и Андреем Афанасьевым, также ранее включенными в список СМИ-иноагентов.
Неделей ранее Минюст признал физлицом-иноагентом рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron), СМИ-иноагентом – писателя, автора романов «Метро» Дмитрия Глуховского. Вместе с Федоровым в реестр также включены юрист Алена Попова и журналистка Ирина Сторожева.
23 сентября в список физлиц-иноагентов вошли украинский журналист Роман Цимбалюк, глава «Альянса учителей» Даниил Кен, журналист Александр Кушнарь и Дмитрий Иванов.