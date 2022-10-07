Минюст признал иноагентами рэпера Оксимирона и писателя Глуховского
Помимо Федорова, в реестр также включены юрист Алена Попова и журналистка Ирина Сторожева. В перечне указано, что все они занимались политической деятельностью, при этом у Оксимирона в качестве источника иностранного финансирования указана Украина, у Поповой и Сторожевой – Украина и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).
В список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, помимо Глуховского включили социолога Искэндэра Ясавеева и Евгения Балтатарова.
Ранее днем Минюст исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, двух человек – Виталия Ковина и Владимира Воронова.
23 сентября в список физлиц-иноагентов вошли украинский журналист Роман Цимбалюк, глава «Альянса учителей» Даниил Кен, журналист Александр Кушнарь и Дмитрий Иванов.
7 июня МВД России объявило Глуховского в розыск. В пресс-службе Басманного суда Москвы тогда сообщили, что по ходатайству следствия писатель был заочно арестован еще 13 мая в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).