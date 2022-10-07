Минюст признал иноагентами рэпера Оксимирона и писателя Глуховского

Помимо Федорова, в реестр также включены юрист Алена Попова и журналистка Ирина Сторожева. В перечне указано, что все они занимались политической деятельностью, при этом у Оксимирона в качестве источника иностранного финансирования указана Украина, у Поповой и Сторожевой – Украина и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).