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Минюст признал иноагентами рэпера Оксимирона и писателя Глуховского

Ведомости

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron), в список СМИ-иноагентов – писателя, автора романов «Метро» Дмитрия Глуховского, следует из обновлений на сайте ведомства.

Помимо Федорова, в реестр также включены юрист Алена Попова и журналистка Ирина Сторожева. В перечне указано, что все они занимались политической деятельностью, при этом у Оксимирона в качестве источника иностранного финансирования указана Украина, у Поповой и Сторожевой – Украина и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

В список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, помимо Глуховского включили социолога Искэндэра Ясавеева и Евгения Балтатарова.

Ранее днем Минюст исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, двух человек – Виталия Ковина и Владимира Воронова.

23 сентября в список физлиц-иноагентов вошли украинский журналист Роман Цимбалюк, глава «Альянса учителей» Даниил Кен, журналист Александр Кушнарь и Дмитрий Иванов.

7 июня МВД России объявило Глуховского в розыск. В пресс-службе Басманного суда Москвы тогда сообщили, что по ходатайству следствия писатель был заочно арестован еще 13 мая в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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