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Минюст снова расширил реестр физлиц-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек – среди них украинский журналист Роман Цимбалюк и глава «Альянса учителей» Даниил Кен, следует из обновления на сайте ведомства.

Помимо них в реестр вошли журналист Александр Кушнарь и Дмитрий Иванов. У всех в качестве иностранного источника финансирования указана Украина, в обосновании – осуществление политической деятельности. Как и неделей ранее, реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не пополнялся.

16 сентября в реестр физлиц-иноагентов был внесен только один человек – юморист и телеведущий Максим Галкин. Артист позже заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных