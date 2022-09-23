Минюст снова расширил реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек – среди них украинский журналист Роман Цимбалюк и глава «Альянса учителей» Даниил Кен, следует из обновления на сайте ведомства.
Помимо них в реестр вошли журналист Александр Кушнарь и Дмитрий Иванов. У всех в качестве иностранного источника финансирования указана Украина, в обосновании – осуществление политической деятельности. Как и неделей ранее, реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не пополнялся.
16 сентября в реестр физлиц-иноагентов был внесен только один человек – юморист и телеведущий Максим Галкин. Артист позже заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками.