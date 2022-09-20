СМИ: Пугачеву проверят на дискредитацию армии из-за поста в соцсетях
Российскую певицу Аллу Пугачеву проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где она просит признать себя иноагентом, пишут «Осторожно. Новости» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По данным «Осторожно. Новости», жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой, решила обратиться в правоохранительные органы. Женщина решила, что певица , хотя и и не соответсвует критерию «иноагента», но «оскорбляет российскую армию». Она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку».
18 сентября Пугачева опубликовала в своем Instagram пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).
Максима Галкина Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября. Артист заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками. По его мнению, доказательная база Минюста «не выдерживает никакой критики».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать пост певицы. Аналогичным образом он отреагировал и на вопрос, стоит ли в данном случае принимать какие-то меры в ответ на такое заявление.
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