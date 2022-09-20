СМИ: Пугачеву проверят на дискредитацию армии из-за поста в соцсетях

Российскую певицу Аллу Пугачеву проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где она просит признать себя иноагентом, пишут «Осторожно. Новости» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.