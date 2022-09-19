В Кремле отказались комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова не стал комментировать пост российской певицы Аллой Пугачевой в соцсетях, в котором она попросила Минюст добавить ее в список иноагентов.
«Я не буду комментировать никак эту тему», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать обращение певицы.
Аналогичным образом Песков отреагировал и на вопрос, стоит ли в данном случае принимать какие-то меры в ответ на такое заявление.
Накануне Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).
Максима Галкина Минюст России включил в реестр физлиц-«иноагентов» 16 сентября. Артист заявил, что не занимается политической деятельностью, никогда не был ангажирован и продолжит шутить над политиками. По его мнению, доказательная база Минюста «не выдерживает никакой критики».
5 сентября Песков заявил, что Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений, в отличие от своего супруга. «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — отметил тогда представитель Кремля.
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