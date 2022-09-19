В Кремле отказались комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

5 сентября Песков заявил, что Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений, в отличие от своего супруга. «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — отметил тогда представитель Кремля.