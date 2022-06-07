МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского

Согласно карточке из базы данных, Глуховский стал фигурантом уголовного дела. Какой у него статус и по какой статье возбуждено дело, в ведомстве не уточнили. МВД также объявило в розыск оппозиционного политика, экс-заместителя министра энергетики России Владимира Милова, который был включен в реестр СМИ-иноагентов в мае текущего года. Его статья УК также не упомянута, Милов покинул Россию в 2021 г.