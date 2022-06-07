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МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского

Ведомости

МВД России объявило в розыск журналиста и писателя, автора постапокалиптических романов «Метро» Дмитрия Глуховского, следует из базы данных ведомства.

Согласно карточке из базы данных, Глуховский стал фигурантом уголовного дела. Какой у него статус и по какой статье возбуждено дело, в ведомстве не уточнили. МВД также объявило в розыск оппозиционного политика, экс-заместителя министра энергетики России Владимира Милова, который был включен в реестр СМИ-иноагентов в мае текущего года. Его статья УК также не упомянута, Милов покинул Россию в 2021 г.

Накануне ведомство также объявило в розыск журналиста и писателя Андрея Солдатова. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он написал, что его счета в российских банках арестовали.

В мае Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, а также блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных