МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского
МВД России объявило в розыск журналиста и писателя, автора постапокалиптических романов «Метро» Дмитрия Глуховского, следует из базы данных ведомства.
Согласно карточке из базы данных, Глуховский стал фигурантом уголовного дела. Какой у него статус и по какой статье возбуждено дело, в ведомстве не уточнили. МВД также объявило в розыск оппозиционного политика, экс-заместителя министра энергетики России Владимира Милова, который был включен в реестр СМИ-иноагентов в мае текущего года. Его статья УК также не упомянута, Милов покинул Россию в 2021 г.
Накануне ведомство также объявило в розыск журналиста и писателя Андрея Солдатова. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он написал, что его счета в российских банках арестовали.
В мае Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, а также блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук).