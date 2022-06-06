МВД объявило в розыск исследователя спецслужб Андрея Солдатова
МВД России объявило в розыск журналиста и писателя, специализирующегося на освещении деятельности спецслужб, главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова, следует из базы данных ведомства.
«Солдатов Андрей Алексеевич, 4 октября 1975 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства. По какой именно статье он разыскивается, в базе МВД не уточняется.
Сам Солдатов на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что его счета в российских банках арестовали. «Дело возбуждено 17 марта 2022 г., дело, предположительно, ведет ГСУ СКР. Оно, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева», — отметил журналист.
В мае Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах. Наки заочно вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В том же месяце МВД объявило в розыск блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). СКР в свою очередь потребовал арестовать Карпука по делу о дискредитации Вооруженных сил России. После начала военной операции на Украине блогер покинул Россию.