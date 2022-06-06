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МВД объявило в розыск исследователя спецслужб Андрея Солдатова

Ведомости

МВД России объявило в розыск журналиста и писателя, специализирующегося на освещении деятельности спецслужб, главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова, следует из базы данных ведомства.

«Солдатов Андрей Алексеевич, 4 октября 1975 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства. По какой именно статье он разыскивается, в базе МВД не уточняется.

Сам Солдатов на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что его счета в российских банках арестовали. «Дело возбуждено 17 марта 2022 г., дело, предположительно, ведет ГСУ СКР. Оно, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева», — отметил журналист.

В мае Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах. Наки заочно вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В том же месяце МВД объявило в розыск блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). СКР в свою очередь потребовал арестовать Карпука по делу о дискредитации Вооруженных сил России. После начала военной операции на Украине блогер покинул Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных