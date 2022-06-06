МВД объявило в розыск исследователя спецслужб Андрея Солдатова

Сам Солдатов на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что его счета в российских банках арестовали. «Дело возбуждено 17 марта 2022 г., дело, предположительно, ведет ГСУ СКР. Оно, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева», — отметил журналист.