Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Виталия Ковина и Владимира Воронова, следует из информации на сайте ведомства.
«В. С. Ковин и В. В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — говорится в сообщении.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
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