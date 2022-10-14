Минюст внес компанию «Вольные люди» в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди», передает пресс-служба ведомства.
ООО «Вольные люди» было создано Денисом Константиновым и Андреем Афанасьевым, ранее включенными в список СМИ-иноагентов.
«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — говорится в сообщении.
По данным единого государственного реестра юрлиц, ООО «Вольные люди» зарегистрировано 23 сентября. Его участниками стали 11 человек, которые ранее были признаны иноагентами.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса