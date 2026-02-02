Альбом пуэрториканского рэпера Bad Bunny победил на «Грэмми-2026»

1 / 12

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Лучшим альбомом года признана пластинка Бейонсе «Cowboy Carter», а лучшей песней – сингл Кендрика Ламара «Not Like Us». Победительницей в номинации «Лучший новый исполнитель» стала американская поп-певица Чаппелл Рон (на фото).



Чаппел Рон, получая премию, в своей речи раскритиковала звукозаписывающие компании и потребовала от лейблов достойных условий для начинающих артистов. Кроме того, впервые за 10 лет Канье Уэст не принял участия в церемонии. Он и его супруга Бьянка Цензори покинули «Грэмми» после скандального выхода на красную дорожку. Жена рэпера появилась перед фотографами в прозрачном платье. Позже звездная пара отправилась в полицию для дачи объяснений. / Chris Pizzello / AP Photo