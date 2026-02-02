Альбом пуэрториканского рэпера Bad Bunny победил на «Грэмми-2026»Музыкальная премия объявила победителей
В Лос-Анджелесе состоялась 68-я музыкальная премия «Грэмми-2026». Жюри признали альбомом года Debí Tirar Más Fotos пуэрториканского рэпера Bad Bunny.
Debí Tirar Más Fotos – шестой студийный альбом Bad Bunny. Пластинка вышла 5 января 2025 г. на лейбле Rimas Entertainment. Это сочетание жанров хаус, реггетон и сальса.
В номинации «Запись года» победила композиция Luther рэпера Кендрика Ламара и исполнительницы SZA. «Песней года» признали Wildflower от Билли Айлиш. «Лучший вокальный поп-альбом» за Mayhem от Леди Гаги. Композиция с ее альбома Abracadabra также выиграла в номинации «Лучшая танцевальная поп-запись».
«Лучший рок-альбом» – Never Enough от группы Turnstile, «Лучшее рок-исполнение» – музыкант Yungblud с песней Changes, «Лучшее металл-исполнение» – группа Turnstile с композицией Birds, «Лучшая рок-композиция» – As Alive as You Need Me to Be от группы Nine Inch Nails, «Лучший альбом альтернативной музыки» – Songs of a Lost World от британской группы The Cure.
«Лучшим новым артистом» признали Оливию Дин. Музыкальным продюсером года признали канадца Cirkut (настоящее имя – Генри Рассел Уолтер). Автором песен года стала Эми Аллен.
На «Грэмми-2026» Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером. В этом году артист получил четыре награды – Ламар получил награды «Запись года», «Лучший рэп-альбом», «Лучший рэп-трек», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение». Также он участвовал в создании трека Chains & Whips группы Clipse, получившего награду за «Лучшее рэп-выступление». За все годы творчества ему удалось собрать 26 наград – он обогнал предыдущего рекордсмена Jay-Z с 25 премиями.