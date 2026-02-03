«Просвещение» и минобрнауки Запорожской области заключат мировое соглашение

Как писали «Ведомости» 2 февраля, «Просвещение» подало иск в Арбитражный суд Москвы. В материалах дела отмечалось, что размер задолженности составил 63 млн руб. Остальные 22,4 млн руб. – пени за период с 27 декабря 2023 г. по 2 июля 2025 г. Более того, издательство было намерено взыскать с министерства пени за период с 3 июля 2025 г. по дату фактической оплаты. Отмечалось, что за каждый день просрочки она увеличивается на 1/300 суммы долга.