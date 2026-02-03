Газета
Главная / Медиа /

«Просвещение» и минобрнауки Запорожской области заключат мировое соглашение

Ведомости

Издательство «Просвещение» и министерство образования и науки Запорожской области готовятся заключить мировое соглашение, сообщил представитель ведомства «Ведомостям». Иск на сумму более 85,4 млн руб. был подан издательством из-за задолженности министерства.

«Стороны приняли решение урегулировать возникший конфликт путем переговоров и достижения взаимоприемлемого решения. В настоящее время ведутся переговоры о заключении мирового соглашения, которое позволит сторонам избежать дальнейшего судебного разбирательства», – подчеркнули представители регионального министерства.

Как писали «Ведомости» 2 февраля, «Просвещение» подало иск в Арбитражный суд Москвы. В материалах дела отмечалось, что размер задолженности составил 63 млн руб. Остальные 22,4 млн руб. – пени за период с 27 декабря 2023 г. по 2 июля 2025 г. Более того, издательство было намерено взыскать с министерства пени за период с 3 июля 2025 г. по дату фактической оплаты. Отмечалось, что за каждый день просрочки она увеличивается на 1/300 суммы долга.

«Просвещение» подало иск к минобрнауки Запорожской области на 85 млн рублей

Медиа

Источник «Ведомостей» рассказал, что взыскания могут касаться поставки в Запорожскую область учебников. Еще один собеседник издания отметил, что фактически претензий к минобрнауки Запорожья у издательства нет: «Это попытка создать юридические условия для компенсации за ранее поставленные в регион учебники».

