NYT: The Washington Post объявила о масштабном сокращении сотрудников

Главный редактор газеты Мэтт Мюррей заявил сотрудникам, что издание на протяжении длительного времени несет убытки и не в полной мере отвечает запросам аудитории. По его словам, The Washington Post сосредоточится прежде всего на национальной политике, бизнесе и здравоохранении.