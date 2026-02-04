NYT: The Washington Post объявила о масштабном сокращении сотрудников
Американское издание The Washington Post объявило о масштабном сокращении сотрудников, которое затронет редакцию и бизнес-подразделения издания. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Компания планирует уволить около 30% персонала, включая более 300 журналистов из примерно 800 сотрудников редакции. Сокращения коснутся спортивного, локального и международного направлений.
Главный редактор газеты Мэтт Мюррей заявил сотрудникам, что издание на протяжении длительного времени несет убытки и не в полной мере отвечает запросам аудитории. По его словам, The Washington Post сосредоточится прежде всего на национальной политике, бизнесе и здравоохранении.
В рамках реструктуризации спортивный раздел будет закрыт, часть журналистов перейдет в отдел материалов о культуре спорта. Также сократят городской раздел, закроют книжную рубрику и ежедневный новостной подкаст Post Reports. Международное освещение также будет сокращено, но многие корреспонденты будут оставаться в ряде зарубежных бюро.
Издание, принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу, в последние годы сталкивается с падением аудитории и подписок, пишет NYT. Руководство газеты заявляет, что цель сокращений – стабилизировать финансовое положение и адаптироваться к более конкурентной медиасреде.
18 октября 2025 г. стало известно, что сотрудники конгломерата в сфере массовых медиа и развлечений Paramount Skydance столкнутся с масштабным сокращением – ожидается увольнение около 2000 человек в США.