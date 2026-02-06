Газета
Главная / Медиа /

Экс-главред «Афиши Daily» вернулся в издание в качестве редакционного директора

Ведомости

«Афиша» сообщила о назначении Трифона Бебутова на должность редакционного директора «Афиши Daily». Он занимал пост главного редактора издания в период с 2019 по 2023 г. Бебутов будет отвечать за запуск новых форматов, расширение партнерства, поиск новых возможностей для роста и усиление присутствия бренда в различных медиапространствах. Об этом говорится в сообщении компании.

Бебутов рассказал, что видит свою цель в развитии бренда. При этом он отметил, что медиа Dreamcast, основанное самим Бебутовым и актером Львом Зулькарнаевым в марте 2025 г., будет оставаться важной частью его профессиональной деятельности.

Генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров отметил, что назначение Бебутова является важным стратегическим шагом для дальнейшего развития издания и бренда.

Александра Садыкова-Левина, которая была назначена на пост главного редактора «Афиши Daily» в 2025 г., останется на должности, рассказали в компании. Она продолжит заниматься операционным управлением, разработкой контент-стратегии и ежедневной работой журналистов.

Бебутов начал свою карьеру в 2012 г. в компании Communicator Group. Он работал продюсером в Музее современного искусства «Гараж» и Еврейском музее толерантности, а также занимал должность digital-директора в российском Esquire. После сотрудничества с Институтом «Стрелка» в 2019–2024 гг. он возглавлял редакции «Афиши Daily» и «Правил жизни».

