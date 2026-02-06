Экс-главред «Афиши Daily» вернулся в издание в качестве редакционного директора

«Афиша» сообщила о назначении Трифона Бебутова на должность редакционного директора «Афиши Daily». Он занимал пост главного редактора издания в период с 2019 по 2023 г. Бебутов будет отвечать за запуск новых форматов, расширение партнерства, поиск новых возможностей для роста и усиление присутствия бренда в различных медиапространствах. Об этом говорится в сообщении компании.