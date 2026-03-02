Книги Пелевина и Мураками будут маркировать из-за упоминания наркотиков

С 1 марта вступил в силу документ, утверждающий порядок маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. По закону необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.