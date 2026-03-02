Книги Пелевина и Мураками будут маркировать из-за упоминания наркотиков
Ряд произведений писателя Виктора Пелевина, в том числе «Чапаев и Пустота», «Ананасная вода для прекрасной дамы», «Generation «П», а также сборник рассказов японского автора Харуки Мураками «Ничья на карусели» попали в перечень изданий, содержащих упоминание наркотических средств. Полный список опубликован на сайте Российского книжного союза.
РКС в Telegram-канале отметил, что это тестовая версия перечня. Книги вносятся в список по заявлению правообладателя (издателя). Затем эти произведения необходимо маркировать, наличие пометок должны контролировать библиотеки, продавцы (розница и оптовики) и другие участники рынка.
Список будет обновляться каждую неделю. Помимо Пелевина и Мураками в перечне значатся книги Чака Паланика, Стивена Кинга, Бенджамина Стивенсона и других авторов.
С 1 марта вступил в силу документ, утверждающий порядок маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. По закону необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.