Введение маркировки для искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода
Министерство культуры перенесло на 1 марта 2026 г. вступление в силу документа, утверждающего порядок маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Соответствующий приказ доступен на сайте официального публикования правовых актов.
Предполагалось, что маркировка будет введена с 1 сентября 2025 г. и действовать до 1 сентября 2031 г. Согласно новым поправкам, приказ будет действовать до 1 марта 2032 г.
По закону необходимо будет маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.
Минкульт разработал проект 16 декабря 2024 г. Поправки вносятся в положение о Министерстве культуры.
8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе. При этом ограничения не затрагивают произведения искусства и литературы, если информация о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.