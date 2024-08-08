Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает пропаганду наркотиков в литературе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Запрещается пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений, то есть распространение информации и (или) материалов, в том числе в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети интернет)», – сказано в законе.
Согласно документу, ограничения не распространяются на произведения искусства и литературы, если информация о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом такие произведения должны содержать маркировку о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота. Исключение – произведения, обнародованные до 1 августа 1990 г.
Ограничения также не применяются к специализированным медицинским и фармацевтическим изданиям, к материалам оперативно-розыскной деятельности и дел в сфере оборота наркотиков. Подписанный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.
Законопроект внесли в Госдуму в марте прошлого года. Поправки коснулись законов «О наркотических средствах и психотропных веществах» и «Об информации». Документ также устанавливает понятие «антинаркотическая пропаганда» – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.