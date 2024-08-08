Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

«Запрещается пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений, то есть распространение информации и (или) материалов, в том числе в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети интернет)», – сказано в законе.