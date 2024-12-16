Минкульт разработал проект о маркировке произведений с упоминанием наркотиков
Минкульт разработал проект о маркировке произведений искусств с упоминаниями о наркотиках. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.
Поправки вносятся в положение о Министерстве культуры. В пояснительной записке отмечено, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступает закон, согласно которому необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат в том числе сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ, «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.
Полномочиями по утверждению порядка маркировки и по утверждению перечня произведений искусства наделен Минкульт. Аналогичная ответственность в отношении произведений литературы возложена на Минцифры России, отмечается в пояснительной записке.
11 декабря был опубликован законопроект Минцифры, предусматривающий маркировку литературных произведений, в которых упоминаются или присутствуют сцены с наркотиками, напоминанием об их вреде и ответственности за сбыт и распространение.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе, 8 августа. Ограничения не затрагивают произведения искусства и литературы, если информация о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.