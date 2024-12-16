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Минкульт разработал проект о маркировке произведений с упоминанием наркотиков

Ведомости

Минкульт разработал проект о маркировке произведений искусств с упоминаниями о наркотиках. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Поправки вносятся в положение о Министерстве культуры. В пояснительной записке отмечено, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступает закон, согласно которому необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат в том числе сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ, «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.

Полномочиями по утверждению порядка маркировки и по утверждению перечня произведений искусства наделен Минкульт. Аналогичная ответственность в отношении произведений литературы возложена на Минцифры России, отмечается в пояснительной записке.

11 декабря был опубликован законопроект Минцифры, предусматривающий маркировку литературных произведений, в которых упоминаются или присутствуют сцены с наркотиками, напоминанием об их вреде и ответственности за сбыт и распространение.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе, 8 августа. Ограничения не затрагивают произведения искусства и литературы, если информация о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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