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Минцифры предложило ввести маркировку для произведений с упоминанием наркотиков

Ведомости

Минцифры предлагает маркировать литературные произведения, в которых упоминаются или присутствуют сцены с наркотиками напоминанием об их вреде и ответственности за сбыт и распространение. Соответствующий проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации размещен на портале проектов нормативных актов.

Как следует из пояснительной записки, поправки предлагается принять для соответствия августовскому указу президента. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает пропаганду наркотиков в литературе. Уточнялось, что ограничения на распространение не затронут те произведения литературы, где информация о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Исключение – произведения, обнародованные до 1 августа 1990 г.

Также предлагается поправка, согласно которой ведомство будет ответственным за разработку списка, где будут собраны произведения с оправданными жанром упоминаниями наркотиков. Уточнятся, что именно произведения в этом списке и будут подвергнуты маркировке.

Законопроект о запрете пропаганды наркотиков в литературе внесли в Госдуму в марте прошлого года. Поправки коснулись законов «О наркотических средствах и психотропных веществах» и «Об информации». Документ также устанавливает понятие «антинаркотическая пропаганда» – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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