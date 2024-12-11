Минцифры предложило ввести маркировку для произведений с упоминанием наркотиков

Минцифры предлагает маркировать литературные произведения, в которых упоминаются или присутствуют сцены с наркотиками напоминанием об их вреде и ответственности за сбыт и распространение. Соответствующий проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации размещен на портале проектов нормативных актов.