Госдума приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиковОн вступит в силу с 1 сентября 2025 года
Госдума в окончательном третьем чтении приняла пакет законопроектов, который вводит уголовную и административную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, в том числе в произведениях искусства. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Законопроекты внесли в Госдуму в марте прошлого года. Изменения предлагаются в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они направлены на противодействие пропаганде потребления и незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 г.
Согласно законопроекту об уголовной ответственности, УК РФ будет дополнен новой статьей 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Она будет распространяться на случаи, когда пропаганда велась в интернете лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние дважды в течение года, или лицом, имеющим судимость за такое преступление. Санкция по статье предусматривает штраф до 300 000 руб., либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.
В России за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность в ст. 6.13 КоАП РФ. Депутаты приняли законопроект, который ее ужесточит. Штраф за пропаганду наркотиков в произведениях литературы и искусства с нарушением требований о маркировке может составить до 600 000 руб. для юридических лиц.
В июле «Ведомости» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова (КПРФ) писали, что правоохранительные органы попросили нижнюю палату перенести дату вступления в силу законопроектов о пропаганде наркотиков в литературе и искусстве на 1 сентября 2025 г. По его словам, все службы не успели бы начать работать согласно новым нормам, если бы они вступили в силу раньше.