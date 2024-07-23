В ГД заявили о просьбе отложить введение запрета на наркопропаганду в литературе

Согласно поправкам, обсуждаемым в Госдуме, изменения коснутся ст. 6.13 КоАП РФ, также вводится новая уголовная статья 230.3 УК РФ. В административную статью будет добавлена часть, вводящая ответственность за пропаганду наркотиков в произведениях литературы и искусства. При этом закон коснется тех, кто нарушил требования о маркировке подобных произведений. Штрафы для юрлиц составят до 600 000 руб., для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 000 руб. Также будет конфискована продукция, нарушающая законодательство. Если лицо привлекли к ответственности дважды в течение года по ч. 3 и ч. 4 ст. 6.13 КоАП, то оно будет привлекаться к уголовной ответственности с максимальным сроком лишения свободы (помимо альтернативных наказаний) до двух лет. Поправками в закон «О наркотических средствах» также предлагается ввести определение «антинаркотической пропаганды» и внести изменения в ст. 46 о запрещении пропаганды в сфере оборота наркотиков.