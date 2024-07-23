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В ГД заявили о просьбе отложить введение запрета на наркопропаганду в литературе

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года, если будет принят
Виталий Крюков
Freepik

Правоохранительные органы попросили Госдуму перенести дату вступления в силу законопроектов о пропаганде наркотиков в литературе и искусстве на 1 сентября 2025 г., рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). По его словам, все службы не успели бы начать работать согласно новым нормам, если бы они вступили в силу раньше. Поправка к тексту документа с новой датой опубликована в электронной думской базе.

Перенести дату вступления в силу двух законопроектов, вводящих наказание в уголовный и административный кодекс за пропаганду наркотиков в литературе, рекомендовал по итогам третьего чтения 18 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Вступление норм в силу предлагается перенести на три месяца – с 1 июня 2025 г. на 1 сентября 2025 г.

Об отсрочке для законопроектов просили и федеральные министерства, дополнил Синельщиков. С такой просьбой обратилось Минцифры для того, чтобы обеспечить «полную готовность отрасли» к внедрению поправок, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы комитета Госдумы по охране здоровья. Комитет также рекомендовал перенести на 1 сентября 2025 г. дату вступления в силу поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» – третьего документа из пакета законопроектов о пропаганде наркотиков.

«Ведомости» направили запросы в пресс-службы МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Минцифры с просьбой уточнить причины просьб об отсрочке.

Оба комитета Госдумы планируют 23 июля вернуть законопроекты обратно ко второму чтению, говорится в документах комитетов по итогам чтений от 18 июля. Других поправок к документам не планируется, уточнил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. «Только срок [изменится]», – заключил он.

Дата вступления в силу законов о пропаганде наркотиков переносится не в первый раз. Законопроекты уже были приняты Госдумой во втором чтении 10 июля 2024 г., вступить в силу они должны были 1 июня 2025 г. При этом к первым чтениям в 2023 г. в документах была прописана более ранняя дата – 1 января 2024 г.

Согласно поправкам, обсуждаемым в Госдуме, изменения коснутся ст. 6.13 КоАП РФ, также вводится новая уголовная статья 230.3 УК РФ. В административную статью будет добавлена часть, вводящая ответственность за пропаганду наркотиков в произведениях литературы и искусства. При этом закон коснется тех, кто нарушил требования о маркировке подобных произведений. Штрафы для юрлиц составят до 600 000 руб., для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 000 руб. Также будет конфискована продукция, нарушающая законодательство. Если лицо привлекли к ответственности дважды в течение года по ч. 3 и ч. 4 ст. 6.13 КоАП, то оно будет привлекаться к уголовной ответственности с максимальным сроком лишения свободы (помимо альтернативных наказаний) до двух лет. Поправками в закон «О наркотических средствах» также предлагается ввести определение «антинаркотической пропаганды» и внести изменения в ст. 46 о запрещении пропаганды в сфере оборота наркотиков.

Произведения, обнародованные до 1 августа 1990 г., не будут подпадать под нормы законопроектов по запрету пропаганды наркотиков, заявил 2 июля Крашенинников на заседании комитета Госдумы по госстроительству. По его словам, закон не коснется произведений таких авторов, как Михаил Булгаков, Артур Конан Дойл, Лев Толстой и др. Он также дополнил, что перечень литературы, подлежащей маркировке, будет составляться Министерством культуры.

Депутаты возвращают законопроекты к предыдущему чтению довольно часто, рассказал «Ведомостям» старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Рауль Нуркиев. В том числе были случаи, когда документы возвращали во второе чтение из-за изменения даты вступления в силу, уточнил он. По его словам, министерства и правоохранительные органы обращаются с просьбой об отсрочке, когда принятие закона потребует существенных изменений в порядке делопроизводства, документооборота и др. Перенос даты принятия отсрочки несет сугубо техническую причину, согласился партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Предлагаемый в законопроекте формат маркировки Нуркиев считает «довольно неясным», но из буквального толкования его положений следует, что хватит единичного использования маркировки. «Полагаю, что будет достаточно упоминания в виде дисклеймера в начале книги», – сказал юрист. В случае кинематографа речь может также идти о заставке в начале произведения, предположил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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